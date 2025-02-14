الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 387.8 مليون دولار..تفاصيل

قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 17.645 مليار جنيه بما يعادل 387.8 مليون دولار، بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

استهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، حصول الخزانة العامة على استثمارات بقيمة 80 مليار جنيه في المتوسط ضمن عطاءات أذون الخزانة الحكومية لأجلي 182 و 364 يوما .

بلغت جملة طلبات المستثمرين التي قبلتها الحكومة نحو 136 طلبا مقبولا من المؤسسات المالية.

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري والذي تضمن قبول عطاء أجل 182 يوما بقيمة 5.345 مليار جنيه بإجمالي 94 طلبا قدمه المؤسسات المالية والمستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة لقبول الطرح نحو 27.1% وأقل سعر بنسبة 27.42% وأعلي سعر بنسبة 27.541% .

وعلي سياق متصل وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 42 طلبا بقيمة استثمارات اجمالية تبلغ 12.3 مليار جنيه .

بلغ سعر الفائدة للأجل المقبول نحو 25.4% وأعلي سعر بنسبة 25.54% وأقل سعر بنسبة 25.5%.