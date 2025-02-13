وزير المالية: تعديلات تشريعية بسيطة لحزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية

قال وزير المالية، أحمد كجوك، أهم إجراء لدي موضوع لتيسير الضرائب دون أعباء إضافية على الممولين، هو التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة وبين وزارة المالية والاستثمار، وهو الضمان الحقيقي لأى فكرة أو قرار.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الأسبوعي للحكومة: “ما يتم عرضه اليوم نتيجة جهد كبير بين الوزارتين، وكانت لعدد المشاكل الخاصة بقطاع المستثمرين، و نقوم بتعديلات تشريعية بسيطة فى هذا الأمر تسمح لبعض المرونة، ومنها تقسيط الضريبة الجمركية على كل مدخلات الإنتاج، وبالتالي المساعدة على توطين الصناعة”.

وتابع: "نحاول معالجة بعض المشاكل التي كان لها أثر كبير الفترة الماضية، إلى جانب تفعيل خدمة الإستعلام المسبق، حتي يكون هناك وضوح مهم".