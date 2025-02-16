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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتكلموا عليّا في ضهري.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس أزمته مع «كولر»

الأهلي
الأهلي

كشف أيمن أشرف، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمته مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول بنادي الأهلي. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "أون تايم سبورتس"، حيث تطرق إلى أسباب استبعاده من التشكيل الأساسي في عهد كولر.

وقال أشرف: "من الممكن أن يكون هناك مدرب غير مقتنع بأدائك، فيقرر استبعادك من المباريات، أو قد يتم استبعادك بسبب مشكلة شخصية بينكما".

وأضاف: "في الموسم الماضي، كنت حريصًا على إثبات نفسي، وشاركت في 28 مباراة. كنت أقول لنفسي: لِمَ لا أعود إلى منتخب مصر؟".

وعن أزمته مع كولر، أوضح أشرف: "الذي عرفته بعد مغادرتي الأهلي أن هناك شخصًا تحدث عني بشكل سلبي وراء ظهري، وقد يكون كولر استمع إلى هذا الكلام وتأثر به".

وتابع: "من المحتمل أيضًا أن أسلوبي لم يعجب كولر في بعض المواقف. أنا لاعب كبير وذو خبرة في الأهلي، فإذا وجهت لاعبًا أصغر مني سنًا، ربما فهم كولر ذلك التصرف بشكل خاطئ".

وأكد أشرف أن هذه العوامل مجتمعة قد تكون السبب وراء استبعاده من التشكيل الأساسي في عهد كولر، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تحدث في عالم كرة القدم، حيث تلعب العلاقات الشخصية أحيانًا دورًا كبيرًا في قرارات المدربين.

أيمن أشرف مارسيل كولر الأهلي البنك الأهلي الحالي

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