قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان: إنشاء الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام
الرئيس السيسي وولي العهد الأردني يحذران من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية
حماس: القصف الإسرائيلي يكشف نوايا نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق
زيارة روبيو لـ تل أبيب| بين تصعيد الأزمة في غزة والتحولات الدبلوماسية الدولية.. تفاصيل
رقم يخض.. 150 مليار جنيه أنفقتها نقابة المعلمين في 10 سنوات
العاصفة جيت.. 200 مليون مواطن في خطر| ماذا يحدث؟
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2025 | تفاصيل عاجل بشأنها الآن
طائرات ومدرعات وصواريخ.. رئيس العربية للتصنيع يتفقد منتجات الهيئة بـ آيدكس 2025
جهود جبارة.. وزيرة التضامن: سنصل لـ300 مطبخ بـ15 مليون وجبة إفطار وسحور في رمضان|فيديو
"المهندسين" تستضيف المنتدى العربي الخامس للتحكيم الهندسي
الهيئة العربية للتصنيع تستعرض أحدث تقنياتها الدفاعية في آيدكس 2025 بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2025 | تفاصيل عاجل بشأنها الآن

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات عن عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2025 جميع المواد

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025  ، وجاءت تفاصيل المواد المعلن عنها حتى الآن كالتالي :

  • امتحان اللغة العربية : 55 سؤال
  • امتحان الكيمياء : 46 سؤال
  • امتحان اللغة الإنجليزية : 42 سؤال
  • امتحان الإحصاء : 35 سؤال
  • امتحان الفيزياء : 46 سؤال
  • امتحان اللغة الألمانية : 37 سؤال

وكانت قد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب 3 ثانوي بمتابعة رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل النماذج التي تظهر عليه يوميا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 يتيح تحميل النماذج لجميع الطلاب بشكل مجاني 

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة وزارة التربية والتعليم ، يمكن الدخول عليه بشكل مباشر من خلال الضغط على https://content.moe.gov.eg/qa  

و على رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يتاح لطلاب الثانوية العامة الان إمكانية تحميل النماذج الاسترشادية الخاصة بمواد : 

  • اللغة العربية
  • الكيمياء
  • اللغة الإنجليزية
  • Chemistry
  • الإحصاء
  • الفيزياء
  • اللغة الألمانية

ويقدم رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لطلاب 3 ثانوي نموذجين إسترشاديين لكل مادة.

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خطوات تحميل

  • ادخل على رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://content.moe.gov.eg/qa 
  • على رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 تجد قائمة المواد المفعلة .. اختر المادة التي تريدها
  • امام كل مادة يظهر نموذجين .. حدد النموذج الذي تريد تحميله ( النموذج الأول - النموذج الثاني )
  • بمجرد تحديد النموذج والضغط عليه يتم تحميل النموذج الاسترشادي في صيغة PDF 

إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم  إتاحة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر قناة “مدرستنا ٣”.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: سوف يخصص يوم لإتاحة إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأشارت إلى أن إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ستقدم حلولا نموذجية من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

وتستهدف الوزارة، من خلال خدمة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي، حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحا وافيا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

وتأتي خطوة إتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقديم الدعم والتحفيز لهم من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي، واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرضاعة

علم الزوجان بأنهما أخوة في الرضاع بعد 15 سنة زواج.. اعرف حكم الشرع

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

حالة الطقس

حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن

زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل

زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

اضاءة لمبة التلاعب بعد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذر من رقم 2

اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد

5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل

ترشيحاتنا

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

ايمان عبد اللطيف

الموعد النهائي لزيادة المعاشات والمرتبات | تفاصيل

بالصور

الآلاف يتظاهرون في أوروبا وأمريكا تنديدًا بخطة ترامب لتهجير سكان غزة

مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ
مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ
مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم

الكبسة السعودي
الكبسة السعودي
الكبسة السعودي

تكفي شهر رمضان كاملا.. طريقة عمل دقة فول العربيات

الفول
الفول
الفول

بؤرة للسرطان .. خبير يحذر من استخدام هذه الطاسة في المنزل

الطاسة
الطاسة
الطاسة

فيديو

تامر حسني والمعجبة

كلمته أسباني.. تامر حسني يتعرض لموقف مفاجئ من معجبة على المسرح

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

حنان ترك

بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد