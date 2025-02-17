تدشين مشروع تشجير الطريق الدائري بمحافظات القاهرة الكبرى ..صور

دشنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مشروع تشجير المحاور المرورية بالقاهرة الكبري، بمشاركة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، وذلك بزراعة بعض الأشجار بمطلع الطريق الدائري بشبرا الخيمة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق مشروع تشجير الطريق الدائري بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يستهدف مواقع رئيسية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية بإقليم القاهرة الكبرى، مع مراعاة النطاقات الصالحة للتشجير، مؤكدة أن المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، مع تطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع يشمل استخدام مياه الصرف المعالجة لري الأشجار، مما يسهم في تنقية الهواء، وخفض درجات الحرارة، مع الاهتمام بالشكل الجمالي والتوزيع المتناسق للأشجار بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق.

وأكدت الوزيرة على التنسيق الكامل مع وزارات البيئة، الإسكان والمرافق، الزراعة، والمحافظات الثلاث لضمان نجاح المشروع.