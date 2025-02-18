قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الدردير: شيكابالا جاهز لمباراة الأهلي
بيض بأسعار مخفضة.. عروض لا تفوت في معارض أهلاً رمضان
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث
أخبار العالم | انسحاب جزئي في لبنان.. تصعيد دبلوماسي بأوكرانيا.. ومباحثات دولية مكثفة تنطلق من الرياض
بلاك كوبرا توقع بخط الصعيد الجديد | القصة الكاملة
حكم تأخير الصلاة لأدائها في جماعة أولى من الصلاة منفردا أول الوقت
موعد صرف معاش شهر مارس | تفاصيل
مفاجأة صادمة في قضية ســ فاح الإسكندرية.. المتهم استأجر 25 شقة ‏لإخفاء الجرائم
بوليفيا.. مصرع وإصابة 45 شخصًا جراء سقوط حافلة على عمق 800 متر
ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي
ما هي مطالب بوتين قبل القمة المرتقبة بالسعودية؟.. باحث بالشؤون الروسية يوضح
تبدأ من 118 ألف ريال.. ماذا تقدم سيارة جايكو J8 بعد طرحها في السعودية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | انسحاب جزئي في لبنان.. تصعيد دبلوماسي بأوكرانيا.. ومباحثات دولية مكثفة تنطلق من الرياض

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
القسم الخارجي

نشر موقع صدى البلد، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي شغلت الرأي العام محليًا ودوليًا، تتناول النشرة التالية عرضًا مختصرًا لأبرز المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية حول العالم.


مصر تعزز جهود إعادة الإعمار بلقاء وزير الخارجية والممثل الأوروبي لعملية السلام

استقبل وزير الخارجية والهجرة، د. بدر عبد العاطي، الممثل الأوروبي لعملية السلام، سڤن كوبمانز، لبحث سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. تناول اللقاء جهود مصر في إعادة الإعمار ودعم عملية السلام.

زيلينسكي: غياب الضمانات الأمنية القوية تمهيد لحرب جديدة

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن أي قرارات لا تتضمن ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا ستُعتبر "خداعًا" وتمهيدًا لنزاعات مستقبلية مع روسيا.

ارتفاع عدد المصابين في حادث تحطم طائرة "دلتا إيرلاينز" بمطار تورونتو

تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" أثناء هبوطها في مطار تورونتو بيرسون الدولي، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا على الأقل. تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 80 بسلام.

الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوبًا بعد تراجع القوات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني دخل بلدتي ميس الجبل وبليدا، وأرسل آلياته باتجاه مارون الراس ويارون، وذلك عقب انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد من الرياض الالتزام بوقف النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى الرياض قادمًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة والعمل على تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

مسؤول بالكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا “ثنائية بحتة”

صرّح مسؤول في الكرملين، لدى وصوله إلى الرياض، بأن المحادثات الجارية بشأن أوكرانيا ذات طابع "ثنائي بحت"، مؤكدًا على أهمية الحوار المباشر بين موسكو وواشنطن لحل الأزمة.

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال انسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة المقررة، مستثنيًا خمس مواقع استراتيجية سيستمر في التواجد فيها، مما أثار تساؤلات حول نوايا إسرائيل المستقبلية في المنطقة.

زيلينسكي: أجريت مكالمة طويلة مع ماكرون بشأن الضمانات الأمنية للسلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن إجرائه مكالمة هاتفية مطولة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ركزت على الضمانات الأمنية ومساعي تحقيق السلام في أوكرانيا، مشددًا على أهمية الدعم الدولي في هذا الصدد.

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ماكرون لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استمرت نحو عشرين دقيقة، تناولت سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الجهود الدولية المشتركة لحل الأزمة. 

روسيا موقع صدى البلد الأخبار المهمة زيلينسكي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مطار تورونتو الممثل الأوروبي لعملية السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

الإيجار القديم

الإيجار القديم | هل يجوز توريث العقد للأبناء ؟ الشروط والحالات بالتفصيل

سفاح المعمورة

استأجر 18 شقة.. مفاجأة مدوية في قضية سفاح المعمورة

وزارة الداخلية

البلاك كوبرا .. كيف أنهت وزارة الداخلية أسطورة محسوب خط الصعيد؟

وزير الطاقة السعودي

بعد تصريحاته عن مصر.. ما لا تعرفه عن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان؟

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الحسد والبغضاء أمراض تهلك الدين قبل الجسد

رفع الاذان

حكم الأذان حال انقطاع الكهرباء؟.. أمين الفتوى يجيب

زكاة الفطر

المفتي السابق يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

بالصور

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم

باذنجان
باذنجان
باذنجان

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد