أخبار العالم | انسحاب جزئي في لبنان.. تصعيد دبلوماسي بأوكرانيا.. ومباحثات دولية مكثفة تنطلق من الرياض

نشر موقع صدى البلد، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي شغلت الرأي العام محليًا ودوليًا، تتناول النشرة التالية عرضًا مختصرًا لأبرز المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية حول العالم.



مصر تعزز جهود إعادة الإعمار بلقاء وزير الخارجية والممثل الأوروبي لعملية السلام

استقبل وزير الخارجية والهجرة، د. بدر عبد العاطي، الممثل الأوروبي لعملية السلام، سڤن كوبمانز، لبحث سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. تناول اللقاء جهود مصر في إعادة الإعمار ودعم عملية السلام.

زيلينسكي: غياب الضمانات الأمنية القوية تمهيد لحرب جديدة

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن أي قرارات لا تتضمن ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا ستُعتبر "خداعًا" وتمهيدًا لنزاعات مستقبلية مع روسيا.

ارتفاع عدد المصابين في حادث تحطم طائرة "دلتا إيرلاينز" بمطار تورونتو

تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" أثناء هبوطها في مطار تورونتو بيرسون الدولي، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا على الأقل. تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 80 بسلام.

الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوبًا بعد تراجع القوات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني دخل بلدتي ميس الجبل وبليدا، وأرسل آلياته باتجاه مارون الراس ويارون، وذلك عقب انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد من الرياض الالتزام بوقف النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى الرياض قادمًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة والعمل على تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

مسؤول بالكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا “ثنائية بحتة”

صرّح مسؤول في الكرملين، لدى وصوله إلى الرياض، بأن المحادثات الجارية بشأن أوكرانيا ذات طابع "ثنائي بحت"، مؤكدًا على أهمية الحوار المباشر بين موسكو وواشنطن لحل الأزمة.

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال انسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة المقررة، مستثنيًا خمس مواقع استراتيجية سيستمر في التواجد فيها، مما أثار تساؤلات حول نوايا إسرائيل المستقبلية في المنطقة.

زيلينسكي: أجريت مكالمة طويلة مع ماكرون بشأن الضمانات الأمنية للسلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن إجرائه مكالمة هاتفية مطولة مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ركزت على الضمانات الأمنية ومساعي تحقيق السلام في أوكرانيا، مشددًا على أهمية الدعم الدولي في هذا الصدد.

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ماكرون لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استمرت نحو عشرين دقيقة، تناولت سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الجهود الدولية المشتركة لحل الأزمة.