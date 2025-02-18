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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب تحدث مع ماكرون لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
القسم الخارجي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، استمرت نحو عشرين دقيقة، تناولت الأزمة الأوكرانية والاجتماع الأوروبي المرتقب. 

وتأتي هذه المحادثة في إطار تنسيق الجهود الدولية لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وروس، تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتحضير لمفاوضات سلام محتملة بشأن أوكرانيا. 

ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ويضم مستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. 

ومن الجانب الروسي، يشارك وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف. 

وأشار أوشاكوف إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى "البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات" بين موسكو وواشنطن.

وتأتي هذه التطورات في ظل انقسامات أوروبية حول إرسال قوات إلى أوكرانيا، حيث اختتم اجتماع القادة الأوروبيين دون توافق حول هذه المسألة. 

ويُذكر أن ماكرون أجرى محادثات هاتفية مع ترامب قبل الاجتماع، في محاولة لتنسيق المواقف حيال الأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تسهم المحادثات في الرياض في تمهيد الطريق لقمة محتملة بين الرئيسين ترامب وفلاديمير بوتين، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية. 

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور السعودية يوم الأربعاء، في إطار الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات. 

ترامب السعودية ماكرون الصراع في أوكرانيا

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