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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع

الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان
الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان
القسم الخارجي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال انسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة المقررة، مستثنيًا خمس مواقع استراتيجية سيستمر في التواجد فيها. 

يأتي هذا القرار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في نوفمبر الماضي، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا، تم تمديدها لاحقًا حتى 18 فبراير.

وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، بأن القوات ستبقى في هذه المواقع "لحماية المواطنين الإسرائيليين" والتأكد من اكتمال العملية قبل تسليمها للقوات المسلحة اللبنانية. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع آلية اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مؤكدًا أن "الاتفاق الذي وُقّع يجب أن يُحترم". 

وشدد على أن الجيش اللبناني جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليون، ومسؤول عن حماية الحدود.

في السياق ذاته، حذّر "حزب الله" من أن أي وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية بعد 18 فبراير سيُعتبر "قوة احتلال"، مؤكدًا أن التعامل مع الاحتلال معروف.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، وسط مخاوف من تأثير استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي على استقرار المنطقة. 

جيش الاحتلال وقف إطلاق النار جنوب لبنان هيئة البث الإسرائيلية

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