مصر تعزز جهودها لإعادة الإعمار.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية والممثل الأوروبي لعملية السلام

في خطوة تعكس الدور المصري الفاعل في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الاثنين، سڤن كوبمانز، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة هناك.

مصر تدفع نحو تسريع المساعدات وإعادة الإعمار

خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من معاناة السكان.

كما سلط الضوء على أهمية البدء الفوري في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحاً أن مصر تعمل على بلورة رؤية متكاملة تضمن تنفيذ هذه الخطط مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، مما يعزز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة.

التصور المصري لإعادة إعمار غزة

وقدم وزير الخارجية شرحًا تفصيليًا للمراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحاً أن مصر تسعى إلى توفير حلول عملية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني، بما يضمن استدامة جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع.

إشادة أوروبية بالدور المصري

من جانبه، أعرب المبعوث الأوروبي عن تقديره العميق للدور المصري المحوري في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة من أجل بلورة خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أكد دعمه لهذه الجهود، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ مشاريع الإغاثة والإعمار بكفاءة وفاعلية.

مصر تواصل دورها كضامن للاستقرار

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة التحركات المصرية الدبلوماسية الفاعلة، التي تؤكد التزام القاهرة بدورها القيادي في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط.

وإذ تواصل مصر التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، فإنها تثبت مجددًا مكانتها كطرف رئيسي في معادلة الاستقرار، من خلال مساعيها الحثيثة لضمان وصول المساعدات، وإطلاق مشاريع تنموية، والعمل على تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

