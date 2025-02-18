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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أي قرار دون ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا تمهيد لحرب جديدة

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي قرار لا يتضمن ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا سيُعتبر "خداعًا" من جانب روسيا، وتمهيدًا لحرب جديدة. جاء ذلك عقب محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية يمكن التعويل عليها لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

أضاف زيلينسكي: "لدينا رؤية مشتركة: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وموثوقة. وأي قرار آخر بدون مثل هذه الضمانات، مثل وقف إطلاق نار هش، لن يكون سوى خداع آخر من جانب روسيا وتمهيد لحرب روسية جديدة ضد أوكرانيا أو دول أوروبية أخرى".

تأتي هذه التصريحات في ظل محادثات أمريكية-روسية تُجرى في العاصمة السعودية الرياض، تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية والتحضير لمفاوضات سلام محتملة بشأن أوكرانيا. 

وأعرب زيلينسكي عن قلقه من استبعاد أوكرانيا وأوروبا من هذه المفاوضات، مشددًا على أهمية مشاركة بلاده والدول الأوروبية لضمان استدامة ومصداقية أي اتفاق سلام مستقبلي.

من جانبه، دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لزعماء أوروبيين في باريس لمناقشة التطورات الأخيرة في الملف الأوكراني والأمن الأوروبي، بهدف تنسيق المواقف الأوروبية وضمان عدم تهميش دور أوروبا في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بأمن القارة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن عن بدء محادثات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، شدد زيلينسكي على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا، محذرًا من أن وقف إطلاق نار هش قد يكون مجرد خداع آخر من روسيا وتمهيدًا لحرب جديدة.

في هذا السياق، أكد زيلينسكي على أهمية التعاون الدولي لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق يُبنى على تنازلات أحادية أو يترك أوكرانيا عرضة لتهديدات مستقبلية.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى وضع حد للصراع في أوكرانيا، مع التأكيد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق سلام عادل ودائم. 

أوكرانيا ماكرون فولوديمير زيلينسكي محادثات أمريكية روسية مفاوضات سلام محتملة

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