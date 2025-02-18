قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: عبدالله السعيد غاضب من تجاهل الزمالك له
تدريب مكثف للكوادر الإفريقية على إدارة الأزمات واللامركزية
تسريبات .. Xiaomi 15 Ultra قادم بتصميم جديد وكاميرا خارقة
استقرار قبل رمضان| أسعار الدواجن اليوم.. وهذا موعد انخفاضها في الأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: أكدت في الرياض الالتزام بوقف النار في غزة
وسائل إعلام كندية: إجلاء جميع الركاب الـ80 على متن رحلة دلتا "المقلوبة" في تورونتو
للمشاركة في كأس العالم للأندية.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم زيزو |تفاصيل
وسط الجمهور في الإسكندرية.. أول صور لـ محمد رمضان في كواليس برنامج مدفع رمضان
بخصوص زيزو.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل القمة
وفاة عادل البابلي نجم الاتحاد السكندري وأحد رموز الجيل الذهبي
من الرياض.. مسئول بالكرملين: المحادثات بشأن أوكرانيا "ثنائية بحتة"
هل ندخل الجنة بأعمالنا أم برحمة الله .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: أكدت في الرياض الالتزام بوقف النار في غزة

ماركو روبيو
ماركو روبيو
القسم الخارجي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى الرياض قادمًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار جولته الأولى بالمنطقة منذ توليه منصبه. تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ومناقشة القضايا الإقليمية الملحّة.

أكد روبيو خلال لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على التزام واشنطن بدعم الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط. وأشار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين. تم التطرق إلى فرص الاستثمار المتبادل وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون الدفاعي لضمان أمن المنطقة وحماية المصالح المشتركة.

فيما يتعلق بالوضع في غزة، شدد روبيو على التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار الحالي والعمل على منع تصاعد العنف. وأكد على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع ومنع تفاقم الأزمة. كما أشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان استدامة الهدوء وتحقيق سلام دائم.

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز علاقاتها مع الحلفاء الإقليميين ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

الرياض ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الأراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

زيادة المرتبات قبل رمضان ولا بعده؟.. مدبولي يعلن رسميًا موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

موعد صرف معاشات مارس 2025

موعد صرف معاش مارس 2025

انستاباي

البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟

الاهلي والزمالك

رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد

أول تعليق من كارمن سليمان بعد أن رزقت بتوأم.. تفاصيل

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

سفاح المعمورة

كشفها حسابه على فيسبوك.. تفاصيل مثيرة في قضية سفاح المعمورة

ترشيحاتنا

الثوم

ماذا يحدث للجسم عند تناول فصين من الثوم النيء يوميا .. نتائج مذهلة

الكمثرى

إوعي ترميها.. فوائد قشر الكمثرى تفوق التوقعات| تمنع السرطان والسكتة

الكفتة البانيه

لذيذة وجديدة ورخيصة.. طريقة عمل الكفتة البانيه

بالصور

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟ تعرف على الرابط العلمي بينهما

هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟
هل الاكتئاب يعزز الرغبة في تناول الحلويات؟

فيديو

فهد البطل

30 مسابقة يومية مع فهد البطل رمضان 2025

منة شلبي وأحمد السعدني

ارتباط منة شلبي وأحمد السعدني.. صورة جديدة كشفت كل الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد