ارتفاع عدد المصابين في حادث تحطم طائرة "دلتا إيرلاينز" بمطار تورونتو إلى 18 جريحًا

في حادث جوي مروع، تحطمت طائرة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” أثناء هبوطها في مطار تورونتو بيرسون الدولي، الاثنين، وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا على الأقل، بينهم طفل واثنان في حالة حرجة.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كانت الرحلة رقم 4819، التي تُشغّلها شركة “إنديفور إير” التابعة لـ"دلتا"، قادمة من مينيابوليس.

وأثناء عملية الهبوط، انقلبت الطائرة رأسًا على عقب على المدرج المغطى بالثلوج، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، حيث تم نقل اثنين منهم جواً إلى مركز إصابات خطيرة، بينما نُقل الطفل إلى مستشفى في وسط مدينة تورونتو.

وتوجهت فرق الطوارئ بسرعة إلى موقع الحادث، حيث تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 80 شخصًا، بما في ذلك 76 راكبًا و4 من أفراد الطاقم.

ولم تُسجل أي وفيات جراء الحادث.

وأعرب دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، عن ارتياحه لعدم وقوع خسائر في الأرواح، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الطوارئ.

وعلى الرغم من العاصفة الثلجية التي شهدتها المنطقة، استأنف المطار عملياته حوالي الساعة 5 مساءً بعد تعليق مؤقت.

وبدأ مجلس سلامة النقل الكندي تحقيقًا شاملاً في الحادث للوقوف على أسبابه.

ومن المتوقع إصدار تقرير أولي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد الملابسات المحيطة بالحادث.

ويُعد هذا الحادث تذكيرًا بأهمية إجراءات السلامة الجوية، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية. ستستمر التحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره في المستقبل.