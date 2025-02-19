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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | "حيلة مفيدة".. واتساب يتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق وللأندرويد والآيفون إليك كيفية حذف حساب الفيسبوك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى بلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

"حيلة مفيدة".. واتساب يتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق
يحتوي تطبيق WhatsApp على ميزة فريدة تسمح للمرسل بالتأكد من أن المتلقي قد تلقى رسالة WhatsApp ولكن هل تساءلت يومًا ما معنى علامة اختيار واحدة على WhatsApp ؟ فهي تخبرك فقط أن الهاتف المحمول أرسل الرسالة النصية،

بمميزات مذهلة .. تعرف على أفضل شاشة ألعاب في الأسواق

أطلقت شركة سامسونج شاشة Odyssey G81SF في الصين، والتي تتميز بشاشة QD-OLED مقاس 27 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث 240 هرتز وقد تم عرض الشاشة لأول مرة في معرض CES 2025 ، وهي توفر صورًا عالية الأداء للألعاب وتنافس أفضل طرازات OLED من Asus وMSI. ويبلغ سعرها 7999 يوانًا (1102 دولارًا).

للأندرويد والآيفون.. كيفية حذف حساب الفيسبوك

هل تفكر في إلغاء تنشيط حسابك على Facebook؟ فسواء كنت تريد منع Facebook من استنزاف بطارية هاتفك أو تبحث عن طرق للحفاظ على بياناتك . إليك كيفية إلغاء تنشيط حساب Facebook الخاص بكسواء بشكل مؤقت أو دائم—على iPhone® وAndroid™  

أول هاتف ثلاثي الطي في الأسواق العالمية.. هواوي تطلق هاتف Mate XT ULTIMATE DESIGN

أطلقت شركة هواوي هاتف Mate XT Ultimate Design، أول هاتف ذكي قابل للطي ثلاثيًا جاهز للإنتاج في العالم، رسميًا في الأسواق العالمية. بعد ظهوره لأول مرة في الصين العام الماضي ، وصل الجهاز الآن إلى أوروبا وماليزيا وما بعد ذلك، مما يوفر تصميمًا فائق النحافة ولكنه فائق القدرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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