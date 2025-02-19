أول هاتف ثلاثي الطي في الأسواق العالمية.. هواوي تطلق هاتف Mate XT ULTIMATE DESIGN

أطلقت شركة هواوي هاتف Mate XT Ultimate Design، أول هاتف ذكي قابل للطي ثلاثيًا جاهز للإنتاج في العالم، رسميًا في الأسواق العالمية. بعد ظهوره لأول مرة في الصين العام الماضي ، وصل الجهاز الآن إلى أوروبا وماليزيا وما بعد ذلك، مما يوفر تصميمًا فائق النحافة ولكنه فائق القدرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

هواوي ميت اكس تي التصميم النهائي



يتميز هاتف Mate XT Ultimate بشاشة ثلاثية الطي تتحول من شاشة FHD+ مقاس 6.4 بوصة عند طيها إلى شاشة 3K مقاس 10.2 بوصة عند توسيعها بالكامل كما يتميز بتصميم فائق النحافة 3.6 مم عند فتحه ومتانة محسنة مع نظام المفصلة الدقيقة من هواوي والزجاج فائق النحافة المقوى (UTG) لمقاومة أفضل لضغط الانحناء.

هاتف Mate XT Ultimate



يحتوي هاتف Mate XT Ultimate على شاشة LTPO بمعدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين 1 تيرابايت، ويعمل بنظام EMUI 14 على نظام التشغيل Android 14.

يشتمل نظام الكاميرا XMAGE على مستشعر رئيسي بفتحة عدسة متغيرة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل 5.5x، وكاميرا داخلية بدقة 8 ميجابكسل. ويحافظ على كل هذا من خلال بطارية من السيليكون والكربون بسعة 5600 مللي أمبير في الساعة، وهي الأرق من نوعها، مع شحن سريع سلكي بقوة 66 وات وشحن لاسلكي بقوة 50 وات.ويبلغ سعر الهاتف ثلاثي الطي 3499 يورو في أوروبا.