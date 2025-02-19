‏ممدوح عباس يثير الجدل بشأن سماسرة الكرة

شارك ‏ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق تصريح جديد عبر تطبيق إكس بشأن ربط اسمه بسماسرة الكرة.

وكتب ممدوح عباس :"ما يشاع عم ربط اسمي بإسم أحد سماسرة الكرة أوكد أن هذا الرجل لست علي علاقه به علي الإطلاق ولا احترمه وهذا للعلم".

وكان قد تمني المهندس ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الشفاء العاجل لـ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعدما أعلن الأخير إنه يمر بحالة صحية غير جيدة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي علي منصة "x": "كابتن محمود الخطيب، سلامتك و أرجو لك الشفاء العاجل و عودتكم لمصر سالما غانما و قلبي معكم و مع عائلتكم الكريمة بارك الله فيكم جميعا..".