وزيرة الخارجية الألمانية: سنعمل على زيادة دعمنا لأوكرانيا على المستوى الثنائي

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، العمل على زيادة دعمنا لأوكرانيا على المستوى الثنائي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أكدت المخابرات الخارجية الروسية أنه من المرجح أن تحاول أوكرانيا تنفيذ هجمات إرهابية في ألمانيا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية.

وقالت في تقرير لها نشرته وسائل إعلام روسية إن أحد الخيارات التي تدرسها كييف لإجهاض المحادثات هو تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية بأوروبا.

وأشارت الي ان أوروبا ترى عدم استعداد أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق مع روسيا إذا تطلب ذلك "تنازلات مفرطة" من قبل كييف.