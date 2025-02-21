عربية النواب: مشاركة مصر في قمة الرياض خطوة مهمة لوقف مشاريع ترامب

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أهمية القمة العربية المصغرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، قائلا: خطوة مهمة لمواجهة مخططات تهجير سكان غزة ومشاريع ترامب.

ونوه المغازي، في بيان له اليوم، أن القمة تأتي في توقيت حرج وتكشف تنسيقًا عربيًا عالي المستوى، خصوصا وأنها تجمع زعماء مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مشددا إنه توقيت حساس يستلزم توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة، وطرح البدائل العربية لمخططات تهجير سكان غزة وتصفية القضية.

وقال عضو مجلس النواب، إن جدول أعمال القمة العربية المصغرة بالرياض ناقش البدائل العربية لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقف تهجير سكان قطاع غزة وفرض واقع جديد يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا: مصر حاسمة في وقف التهجير القسري للسكان الأصليين لأنه انتهاكًا للقوانين الدولية، ويعكس محاولات تطهير عرقي مرفوضة عالميًا.

وأضاف يسري المغازي، أن القمة العربية المصغرة في الرياض فرصة لتوحيد الموقف العربي ودعم الفلسطينيين، موضحا أن الشعوب العربية تترقب نتائج القمة، وتأمل في قرارات حاسمة تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المحورية وتوقف تماما مخطط التهجير وترد على ترامب، ومشاركة مصر محورية في رسم مستقبل المنطقة.

واختتم أن، التضامن العربي والإسلامي هو السبيل الوحيد لمواجهة المخططات والجميع يترقب نتائجها، في هذه اللحظة المصيرية للعالم العربي.