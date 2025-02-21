قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: زيارة نتنياهو لمخيم طولكرم استعراضية وإفلاس سياسي وعسكري
لابس جلابية زيتي طويلة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يحلم بالنبي
رحلة حول العالم .. كيف يحتفل المسلمون برمضان في مختلف الدول؟
رويترز: البنتاجون يوقف خطة تنفيذ عمليات تسريح الموظفين المدنيين
ترامب يكشف الفارق بين محادثاته مع بوتين وزيلينسكي
الست فوزية.. كوميديا رمضانية اجتماعية لـ إسعاد يونس على الراديو 9090
حسام موافي يعلق على حكم طلاق المريض النفسي.. فيديو
مصطفى بكري: اتصالات الرئيس مع الأطراف الدولية حفّزت الموقف المصري لأجل غزة
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
قرار صادم من المحكمة الرياضية ضد رئيس الاتحاد الإسباني السابق
ترامب يتراجع.. تعليق ناري من مصطفى بكري عن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن خطة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عربية النواب: مشاركة مصر في قمة الرياض خطوة مهمة لوقف مشاريع ترامب

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أهمية القمة العربية المصغرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، قائلا: خطوة مهمة لمواجهة مخططات تهجير سكان غزة ومشاريع ترامب.

ونوه المغازي، في بيان له اليوم، أن القمة تأتي في توقيت حرج وتكشف تنسيقًا عربيًا عالي المستوى، خصوصا وأنها تجمع زعماء مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مشددا إنه توقيت حساس يستلزم توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة، وطرح البدائل العربية لمخططات تهجير سكان غزة وتصفية القضية.

وقال عضو مجلس النواب، إن جدول أعمال القمة العربية المصغرة بالرياض ناقش البدائل العربية لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقف تهجير سكان قطاع غزة وفرض واقع جديد يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا: مصر حاسمة في وقف التهجير القسري للسكان الأصليين لأنه انتهاكًا للقوانين الدولية، ويعكس محاولات تطهير عرقي مرفوضة عالميًا.

وأضاف يسري المغازي، أن القمة العربية المصغرة في الرياض فرصة لتوحيد الموقف العربي ودعم الفلسطينيين، موضحا أن الشعوب العربية تترقب نتائج القمة، وتأمل في قرارات حاسمة تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها المحورية وتوقف تماما مخطط التهجير وترد على ترامب، ومشاركة مصر محورية في رسم مستقبل المنطقة.

واختتم أن، التضامن العربي والإسلامي هو السبيل الوحيد لمواجهة المخططات والجميع يترقب نتائجها، في هذه اللحظة المصيرية للعالم العربي.

السعودية مجلس النواب القمة العربية النواب الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

ترشيحاتنا

حزب الريادة

الريادة: القمة العربية والعمل المشترك حتمية وضرورة ملحة

مجلس النواب

عربية النواب: مشاركة مصر في قمة الرياض خطوة مهمة لوقف مشاريع ترامب

مستقبل وطن

برلماني: حزب مستقبل وطن يعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالصور

لو مزاجك مش رايق .. 10 فواكه تقلل من الاكتئاب

فواكه تساعد على تحسين المزاج
فواكه تساعد على تحسين المزاج
فواكه تساعد على تحسين المزاج

علماء صينيون يكتشفون فيروس جديداً بالخفافيش

سلالة جديدة من فيروس كورونا
سلالة جديدة من فيروس كورونا
سلالة جديدة من فيروس كورونا

فوائد تناول ملعقة سمسم يوميًا .. احرص عليها

فوائد تناول السمسم
فوائد تناول السمسم
فوائد تناول السمسم

احترس .. 3 عادات كارثية تحول الشاي والقهوة إلى مصدر ضرر للدماغ

أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة

فيديو

ميساء مغربي

عادي يتجوز عليا و عندي ابن .. أسرار في حياة ميساء مغربي

بسنت شوقي

مش شنطة رمضان.. بسنت شوقي تكشف عن رد فعلها لو تعرضت للخيانة

الفنان كريم فهمي

مش شنطة رمضان .. كريم فهمي: انفصال والديّ نقطة تحول بحياتي

ميار الببلاوي

دهب وألماس .. ميار الببلاوي تتهم هذه السيدة بسرقة مجوهراتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد