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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 1 مارس 2025

الريال السعودي
الريال السعودي
محمد صبيح

تشهد أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم السبت، 1 مارس 2025. وفقًا لآخر التحديثات، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء يبلغ 13.497 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.524 جنيه. كما سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء يبلغ 13.492 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.519 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي

أما البنك المركزي المصري فسجل سعر شراء يبلغ 13.489 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.527 جنيه. في حين سجل اتش اس بي سي (HSBC) سعر شراء يبلغ 13.480 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.510 جنيه. البنك المصري الخليجي سجل سعر شراء يبلغ 13.477 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.504 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء يبلغ 13.468 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.519 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية سجل سعر شراء يبلغ 13.467 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.521 جنيه، في حين سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء يبلغ 13.455 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.525 جنيه. بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجلا سعر شراء يبلغ 13.444 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.519 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سعر شراء يبلغ 13.444 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.471 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويس

بنك قناة السويس سجل سعر شراء يبلغ 13.438 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.526 جنيه، في حين سجل ميد بنك سعر شراء يبلغ 13.436 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.515 جنيه. كريدي أجريكول سجل سعر شراء يبلغ 13.430 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.520 جنيه، بينما سجل بنك البركة سعر شراء يبلغ 13.424 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.519 جنيه.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بنك الكويت الوطني 

بنك الكويت الوطني (NBK) سجل سعر شراء يبلغ 13.407 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.537 جنيه، في حين سجل بنك التنمية الصناعية سعر شراء يبلغ 13.336 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.578 جنيه. بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل سعر شراء يبلغ 13.290 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.520 جنيه، بينما سجل QNB الأهلي أقل سعر شراء يبلغ 13.246 جنيه وأقل سعر بيع يبلغ 13.277 جنيه.

وأخيرًا، سجل البنك العقاري المصري العربي سعر شراء يبلغ 13.143 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.519 جنيه، في حين سجل المصرف المتحد سعر شراء يبلغ 13.047 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.520 جنيه.

تأتي هذه الأسعار في ظل استقرار السوق المالي في مصر، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض للمرة السابعة على التوالي.

أسعار الريال السعودي سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك قناة السويس

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