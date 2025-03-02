"ياريت نراعي ربنا".. أحمد دياب: عقوبات الجماهير ليست انتقامية

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، إن العقوبات التي يتم اتخاذها ضد أي ناد أو لاعب يتم اتخاذها وفقاً للمصلحة العامة واللوائح دون تفرقة.

وأوضح أحمد دياب في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة : عملنا لوائح جديدة منذ بداية الموسم الجاري ويتم تطبيقها على الجميع لصالح الجميع فلا يوجد لدينا أهداف أخرى ..نحن نمثّل الـ18 نادي في الدوري الممتاز.

وتابع: هناك تواصل مع جميع الأندية .. المعيار الأساسي لدينا هو تطبيق العقوبات على جميع الأندية دون النظر إلى ألوانها.

واستطرد دياب، قائلاً: العقوبات التي يتم توقيعها ضد الجماهير ليست انتقامية لكنها انضباطية والهدف منها أن نصل إلى الانضباط داخل الملاعب المصرية وأن نحافظ على المشجع المُلتزم ..فلابد أن نساعد المشجع الملتزم على الحضور للمباريات رفقة أسرته دون شغب أو خروج عن النص.

وتابع : أطلب من كل شخص يتحدث في ملف الجماهير أن "يراعي ربنا " ويراعي مصلحة الكرة المصرية دون المتاجرة بأسم هذا الملف واللعب على وتر الجماهير ، فلابد أن نحافظ على المكتسبات والمنشآت الرياضية.

وواصل: من حق كل مُشجع دعم فريقه لكن بدون خروج عن النص .. علينا الإستمتاع بالتشجيع المثالي.

ويقدم البرنامج " النجوم في رمضان " الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر.