نائب: تخصيص فقرة في الإذاعة لتوعية الطلاب بخطورة التنمر مبادرة جيدة

أشاد النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بما أعلنت عنه المدارس بشأن تخصيص فقرة في الإذاعة بشكل دوري لتوعية الطلاب بخطورة التنمر ، مشيرا إلى أنها مبادرة جيدة.

وقال أباظة لـ"صدى البلد"، إن التنمر ظاهرة شديدة السوء، ويتعرض لها الصغار والكبار ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التعليم ستفيد في تقليل حالات التنمر في المجتمع ، بالإضافة إلى أنها ستغرس في شخصية أبناءنا القيم الجيدة ، والتي من شأنها أن تؤهل لجيل منضبط.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن هذه المبادرة ستفيد في العملية التعلمة وتربية النشء الجديد ، خاصة وأننا أصبح لدينا الآن جيل من الأبناء الذين يفقدون حدود التعامل مع بعضهم البعض.

وقرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.

حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.

كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.