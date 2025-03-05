قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصاء: 2.3 مليار دولار ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال 2024
رابط صحيفة أحوال المعلم وخطوات تسجيلها وطباعتها |تفاصيل مهمة لترقيات المدرسين
طارق فهمي: قمة القاهرة ترسّخ ملامح مناخ عربي جديد داعم للقضية الفلسطينية
متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة
الشرع: سوريا جزء من الحضن العربي وخاصة مصر
بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يواجه هذه العقوبة
صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
الأرصاد الجوية تكشف عن تأثير «أخدود علوي بارد» على الطقس في مصر
بينهم زيلنسكي | ديلي ميل البريطانية: 3 رؤساء يحاولون لقاء ترامب الأسبوع المقبل
كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 مارس 2025
صدام "ألماني" ساخن بين بايرن ميونخ وليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تخصيص فقرة في الإذاعة لتوعية الطلاب بخطورة التنمر مبادرة جيدة

النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بما أعلنت عنه المدارس بشأن تخصيص فقرة في الإذاعة بشكل دوري لتوعية الطلاب بخطورة التنمر ، مشيرا إلى أنها مبادرة جيدة. 

وقال أباظة لـ"صدى البلد"، إن التنمر ظاهرة شديدة السوء، ويتعرض لها الصغار والكبار ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التعليم ستفيد في تقليل حالات التنمر في المجتمع ، بالإضافة إلى أنها ستغرس في شخصية أبناءنا القيم الجيدة ، والتي من شأنها أن تؤهل لجيل منضبط.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن هذه المبادرة ستفيد في العملية التعلمة وتربية النشء الجديد ، خاصة وأننا أصبح لدينا الآن جيل من الأبناء الذين يفقدون حدود التعامل مع بعضهم البعض.

وقرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.

حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.

كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.

الإذاعة التنمر المدارس توعية الطلاب تخصيص فقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

الطقس في مصر

موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات

الأرصاد الجوية

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بدءًا من اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البيض

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

جامعة الأزهر

تعديل مسمى كليتين في جامعة الأزهر.. تعرف عليهما

الطفل المعين في في الخدمة السرية الأمريكية

ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

ترشيحاتنا

Realme P3

وحش الألعاب .. هاتف جديد من ريلمي سيقلب الموازيين

iPad Air

بمواصفات جبارة.. تعرف على أفضل آيباد بالأسواق في 2025

الذكاء الاصطناعي

جي بي مورجان وستاروود يقرضان 2 مليار دولار لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي

بالصور

بـ110 آلاف دولار.. هارلي تصنع أغلى موتوسيكل في العالم

هارلي
هارلي
هارلي

بما يقارب الـ3 ملايين دولار.. سيارة لامبورجيني مستعملة للبيع بسعر خيالي

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

للحفاظ على صحة القلب.. أطعمة شائعة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم

أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم
أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم
أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم

علاج النعاس في رمضان وأسبابه.. طرق للتغلب عليه

أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه
أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه
أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه

فيديو

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

رنا سماحة

عايزاه أرجل مني .. رنا سماحة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد