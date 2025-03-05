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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان الإحتلال الجديد يتعهد بمواصلة الحرب على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

كشف موقع والا العبري، أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير ، يخطط لمناورة واسعة النطاق في قطاع غزة ، وزيادة الضغط العسكري على حماس. 

وأدى زامير، اليوم، اليمين خلفا لهرتسي هاليفي، وذلك خلال مراسم حضرها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تباهى بكونه "غير وجه الشرق الأوسط". 

ومنح نتنياهو إيال زامير رتبة فريق، ليصبح الرئيس الـ24 لأركان الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أثنى نتنياهو على أداء الجيش والسلك الدبلوماسي، قائلا: إنهما يقومان بـ"عمل رائع".

وقال زامير، إن المهمة لم تنته بعد لأن حماس تعرضت لضربات كبيرة ، لكن لم يتم إخضاعها بعد.

وأضاف أن هذه حرب وجود ستتواصل حتى إعادة مختطفينا وحتى تحقيق الحسم والنصر.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن زامير أجرى تقييمات عملياتية للوضع في جنين وغزة ولبنان، وأجرى حديثا مع القادة تمهيدا لعملية التخطيط لمواصلة القتال وتركيزا على الخطط الهجومية.

وذكر نتنياهو ، أن إسرائيل أعادت إحكام السيطرة على مصيرها، ولهذا لم يعد بإمكان أعدائها مهاجمتها، حسب تعبيره. 

وتفاخر نتنياهو بالقوة التي تمتلكها إسرائيل، مشددا على امتلاكها "قوة الرد بحرب شعواء" على كل من يهددها، مشددا على أن هناك جيوشا قليلة في العالم لديها القدرة على المواجهة في جبهات متعددة بالوقت نفسه.

وتباهى نتنياهو بما حققه على الصعيد العسكري، مذكرا بوصول القوات الإسرائيلية إلى قمة جبل الشيخ، مشيدا بـ"تغيير وجه الشرق الأوسط".

وفي موضوع الأسرى بغزة، جدد نتنياهو التزامه بإعادة الجميع، واعدا بـ"إحراز الحسم وتحقيق النصر المطلق"، على حد قوله.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التزامه بالدفاع عن إسرائيل وأمنها من خلال رفع قدراتها برا وجوا وبحرا. 

وأضاف: "هناك واجب كبير على عاتق رئيس الأركان خاصة في هذا الوقت الذي نعمل فيه على 7 جبهات".

في السياق ذاته، أوضح هاليفي أنه كان جزءا من الإخفاقات كما كان أيضا جزءا من الانتصارات التي حققتها إسرائيل. وشدد على أن ما حصل في 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) وقع تحت إمرته، معلنا مرة أخرى تحمل مسئوليتيه إزاء ما حدث.

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