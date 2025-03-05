القبض على عاطل لتأجيره مدخل ورصيف عقار للباعة الجائلين في الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بتأجير مدخل ورصيف خاص بعقار في الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبل مالي وقيامه بسرقة المياه واستخدامها في غسل الدراجات النارية.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأجير أحد الأشخاص مدخل عقار بالقاهرة للباعة دون وجه حق، نظير مبلغ مالي، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.