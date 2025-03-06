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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن تحديث آبل القادم iOS 19

كل ما تريد معرفته عن تحديث آبل القادم iOS 19
كل ما تريد معرفته عن تحديث آبل القادم iOS 19
شيماء عبد المنعم

تعتزم شركة آبل، إطلاق النسخة التجريبية الأولى من iOS 19 خلال مؤتمر WWDC 2025 في شهر يونيو المقبل، وسيتم طرحها بشكل رسمي في شهر سبتمبر، ومع أنه ما يزال هناك قرابة 3 أشهر على الكشف عنها، ظهرت العديد من الشائعات عن بعض المزايا الجديدة التي سيجلبها التحديث القادم إلى هواتف آيفون المتوافقة.

هواتف آيفون المتوافقة مع نظام iOS 19

وفقا لموقع “9to5mac”، سيكون نظام iOS 19 متوافقا مع جميع الأجهزة التي تدعم نظام iOS 18، مما يعني أن قائمة الهواتف التالية ستدعم تحديث آبل الجديد:

iPhone XR
iPhone XS و XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro و 11 Pro Max
iPhone 12 و 12 mini
iPhone 12 Pro و 12 Pro Max
iPhone 13 و 13 mini
iPhone 13 Pro و 13 Pro Max
iPhone 14 و14 Plus
iPhone 14 Pro و 14 Pro Max
iPhone 15 و 15 Plus
iPhone 15 Pro و 15 Pro Max
iPhone 16e
iPhone 16 و 16 Plus
iPhone 16 Pro و 16 Pro Max
iPhone SE (الجيل الثاني)
iPhone SE (الجيل الثالث)
 

هواتف آيفون المتوافقة مع نظام iOS 19

مميزات نظام iOS 19 القادم من آبل

تشمل أهم الميزات القادمة بنظام iOS 19:

تغييرات المساعد الصوتي سيري

سيتضمن iOS 19 مساعدا صوتيا أكثر تطورا بفضل نماذج لغوية كبيرة جديدة ومتقدمة، مما يعني أن سيري سيصبح أكثر قدرة على إجراء محادثات طبيعية ومعالجة الطلبات المعقدة على غرار ChatGPT.

وفي الوقت الحالي، يتكامل سيري مع ChatGPT، ومن المتوقع أن يحصل المساعد الصوتي لاحقا على تكامل مع Gemini من جوجل كما ستضيف تحديثات iOS 18.4 أو iOS 18.5 مزايا جديدة إلى سيري مثل: تعرف المحتوى الظاهر على الشاشة، وفهم السياق الشخصي، والتحكم الأعمق في التطبيقات.

إعادة تصميم تطبيق الكاميرا

تشير التسريبات إلى أن نظام iOS 19 سيأتي مع إعادة تصميم لتطبيق الكاميرا، ويتمثل التغيير الأساسي في القوائم الشفافة لعناصر التحكم في الكاميرا، يشبه إلى حد كبير تصميم القوائم في نظام visionOS، وهو النظام الأساسي لنظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro.

وتظهر التسريبات أن مساحة منظور الكاميرا ستصبح أكبر مقارنة بنظام iOS 18، كما ستقسم عناصر التحكم إلى فئتين هما الصور والفيديو في الجهة السفلية من الشاشة الرئيسية للتطبيق.

وتتضمن عناصر التحكم خيارات مثل تسجيل الفيديو المكاني، وتشغيل المؤقت لالتقاط الصور، وغير ذلك. كما ستظهر عناصر التحكم في دقة الفيديو ومعدل الإطارات في الجزء العلوي من الشاشة عند الحاجة.

تاريخ إصدار نظام iOS 19

من المتوقع أن تعلن آبل عن نظام التشغيل iOS 19 خلال مؤتمر WWDC في يونيو، ليتاح لاحقا في النسخة التجريبية للمطورين، من المحتمل إصدار النسخة التجريبية العامة في يوليو، على أن يطرح الإصدار النهائي للجميع في سبتمبر.

هواتف آيفون تحديث آبل الجديد نظام iOS 19

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