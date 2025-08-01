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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج مصيرها الفشل

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

يؤكد حزب حماة الوطن، أن هناك محاولات مستمرة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفتنة والبلبلة في الداخل والخارج، عن طريق دعوات التظاهر والاحتجاج.

ويشير الحزب، إلى أن دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج، بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تستهدف إفساد العرس الديمقراطي، وتعطيل الاستحقاقات الدستورية.

ويرى حماة الوطن، أن اللجان الإلكترونية الإرهابية، تسعى دائما للانتقاص من أي تقدم تشهده البلاد، عبر دعوات الاحتجاج والتظاهر، إلا أن الرهان دائما على وعي الشعب المصري ووطنيته.

ويؤكد الحزب، أن المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ومحاولات استغلال ما يحدث في غزة واستغلال عاطفة الرأي العام ضد الدولة المصرية مصيره الفشل، لاسيما وأن الجميع يعلم ما تقدمه مصر للقضية على مر التاريخ.

حزب حماة الوطن جماعة الإخوان الإرهابية دعوات التظاهر السفارات المصرية

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