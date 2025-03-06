إدارة ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني لـ240 ألف أوكراني

نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها لم تسمها القول بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني لـ240 ألف أوكراني فروا إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق ، أشارت تقارير صحفية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “قد يصدر حظر سفر جديدا يمنع الأفغان والباكستانيين قريبا من دخول الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل”.

وكشف مصادر لوكالة “رويترز”، “أن هناك دولا أخرى سيتم إدراجها أيضا في قرار حظر السفر”، إلا أنها طلبت عدم ذكرها حيث لم تتوفر لديها معلومات كافية عنها.

وبحسب المصادر، “ستدرج أفغانستان وباكستان في القائمة الموصى بها للدول التي سيفرض عليها حظر سفر كامل، وفقا للمصادر الثلاث ومصدر رابع طلب أيضا عدم الكشف عن هويته”.

ونبهت المصادر إلى أن الأفغان الذين تمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة يخضعون أولا لفحص مكثف، يجعلهم أكثر خضوعا للتدقيق من أي مجموعة سكانية، في العالم.

وقال المصدر : إن مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على إعادة توطينهم يسعى للحصول على إعفاء لحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة من حظر السفر، لكن من غير المتوقع أن يتم منح هذا الإعفاء.

وجدير بالذكر انه يوجد حوالي 200,000 أفغاني تمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة أو لديهم طلبات لجوء وتأشيرات هجرة خاصة قيد الانتظار”.

ويُشار الي أن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان “حظر السفر الذي فرضه الرئيس الجمهوري خلال فترته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة”، وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الحظر في عام 2021، واصفا إياه بأنه “وصمة على ضميرنا الوطني”.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا في 20 يناير “يطلب تعزيز إجراءات الفحص الأمني لأي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات الأمنية الوطنية”.