قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء رئيس غانا بذكرى يوم الاستقلال
ماكرون : سندعو رؤساء أركان جيوش الدول الأوروبية الراغبة في نشر قوات بأوكرانيا
قلة أدب.. ماذا قالت مفيدة شيحة عن مسلسلات رمضان 2025
الأهالى يشيعون جثمان موظف مات أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية
هل تؤثر حقنة الأنسولين على صحة الصيام؟.. الأزهر للفتوى يجيب
سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الخميس 6-3-2025
مش موجود بالعالم .. شوبير يعلق على عدد الأندية في الدوري المقبل
رئيس الوزراء: نعمل وفق خطة متكاملة لتوفير العملة الصعبة.. ونواب: لابد من تعزيز الحصيلة الدولارية
الموت يسبق الفرح.. معلمة سوهاج ترحل بعد بوست غامض يهز السوشيال ميديا |تفاصيل
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان استعدادات بعثة الأولمبياد الخاص للمشاركة بالألعاب الشتوية
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف تعويضات المستحقين عن مشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني لـ240 ألف أوكراني

ترامب
ترامب
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها لم تسمها القول بأن  إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني لـ240 ألف أوكراني فروا إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق ، أشارت تقارير صحفية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “قد يصدر حظر سفر جديدا يمنع الأفغان والباكستانيين قريبا من دخول الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل”.

وكشف مصادر لوكالة “رويترز”، “أن هناك دولا أخرى سيتم إدراجها أيضا في قرار حظر السفر”، إلا أنها طلبت عدم ذكرها حيث لم تتوفر لديها معلومات كافية عنها.

وبحسب المصادر، “ستدرج أفغانستان وباكستان في القائمة الموصى بها للدول التي سيفرض عليها حظر سفر كامل، وفقا للمصادر الثلاث ومصدر رابع طلب أيضا عدم الكشف عن هويته”.

ونبهت المصادر إلى أن الأفغان الذين تمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة يخضعون أولا لفحص مكثف، يجعلهم أكثر خضوعا للتدقيق من أي مجموعة سكانية، في العالم.

وقال المصدر : إن مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على إعادة توطينهم يسعى للحصول على إعفاء لحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة من حظر السفر، لكن من غير المتوقع أن يتم منح هذا الإعفاء.

وجدير بالذكر انه يوجد حوالي 200,000 أفغاني تمت الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة أو لديهم طلبات لجوء وتأشيرات هجرة خاصة قيد الانتظار”.

ويُشار الي أن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان “حظر السفر الذي فرضه الرئيس الجمهوري خلال فترته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة”، وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الحظر في عام 2021، واصفا إياه بأنه “وصمة على ضميرنا الوطني”.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا في 20 يناير “يطلب تعزيز إجراءات الفحص الأمني لأي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات الأمنية الوطنية”.

باكستان أوكراني الولايات المتحدة الأمريكية افغانستان أمر تنفيذي ادارة الرئيس ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

وفاة فتاة - تعبيرية

الأكل كابس على نفسي.. وفاة فتاة عشرينية بسوهاج تهز السوشيال ميديا

الطقس في مصر

تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

ارشيفية

تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة لشارع الجمهورية

ترشيحاتنا

دعاء شفاء للمريض قبل الإفطار

دعاء شفاء للمريض قبل الإفطار مستجاب.. انتهز الفرصة قبل أذان المغرب بدقائق

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: تصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا ينذر بمخاطر على المهاجرين والتعايش السلمي

دعاء السادس من رمضان

دعاء اليوم السادس من رمضان.. ردده بخشوع تنزل عليك الرحمة والبركات

بالصور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

ضبط 18 ألف صاروخ وألعاب نارية محظور بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

توقف عن تناولها .. مرض خطير يصيبك بسبب السمبوسة

السمبوسة
السمبوسة
السمبوسة

أسرار عمل البرياني بالدجاج بالطريقة الأصلية

البرياني
البرياني
البرياني

فيديو

مفيدة شيحة

قلة أدب.. ماذا قالت مفيدة شيحة عن مسلسلات رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد