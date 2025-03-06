أخبار التوك شو: الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم.. وجيش الاحتلال ينشر قرارات اجتماع رئيس الأركان مع رؤساء السلطات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:



صيام الأطفال في رمضان بين فرحة التجربة وحكمة التدرج.. تقرير

مع قدوم رمضان، تملأ البيوت نسمات روحانية تمتزج بمشاعر البهجة ويجد الأطفال أنفسهم في قلب هذا المشهد يتطلعون إلى خوض تجربة الصيام مثل آباءاهم وإخوتهم الكبار.



ماكرون: أريد التأكد أن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانبنا

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال: “أريد أن أتأكد أن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانبنا، وفرنسا ستدعو رؤساء أركان جيوش الدول الأوروبية الراغبة في نشر قوات في أوكرانيا بعد أي اتفاق سلام”.



وزير التجارة الصيني: الحرب التجارية الأمريكية تحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، قال إن الحرب التجارية الأمريكية تحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي.



طارق الشناوي: محمد سامي قارئ جيد للجمهور

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن جميع المسلسلات تصلح في جميع الأشهر، وأنه لا يوجد مسلسل من المعروض حاليًا في رمضان، كان من المفترض عدم عرضه في رمضان.



الخارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسي مكثف لحشد الدعم الدولي لمخرجات القمة العربية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قالت إن هناك حراكا دبلوماسيا مكثفا لحشد الدعم الدولي لمخرجات القمة العربية.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب و نهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025.

تصل لحد السيول .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس بدأت البلاد تشهد حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة فى أماكن متفرقة من محافظات شمال البلاد، واليوم مستمر تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي.



خلال ساعات.. جيش الاحتلال ينشر قرارات اجتماع رئيس الأركان مع رؤساء السلطات بمنطقة غلاف غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن جيش الاحتلال سينشر في الساعات المقبلة القرارات التي اتُخذت في اجتماع رئيس الأركان حول تعيين عشرات من كبار الضباط.



ارتفاع عدد المصابين في حادث إلقاء قنابل بالخطأ من طائرة كورية إلى 15 شخصا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بارتفاع عدد المصابين في حادث إلقاء طائرة كورية جنوبية قنابل بالخطأ على مدنيين شمالي العاصمة إلى 15 شخصا.