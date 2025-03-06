استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب و نهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 رمضان:

القاهرة 21 13

بورسعيد 21 15

الإسكندرية 20 10

مطروح 20 10

شلاتين 29 17

حلايب 26 17

أسوان 27 14

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الخميس، تشهد استمرار لموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد استمرار فرص الأمطار المتوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.