تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 3 مارس 2025

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي و الإعلامية عبيدة أمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3 مارس 2025.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 23 2

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 21 12

دمياط 20 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 11

العريش 22 08

رفح 21 08

رأس سدر 22 14

نخل 22 05

كاترين 17 01

الطور 22 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 23 13

العلمين 22 11

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 23 08

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 25 11

أسيوط 25 11

سوهاج 27 12

قنا 27 13

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 27 14

