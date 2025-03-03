حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثالث أيام رمضان

تشهد حالة الطقس في مصر تغييرات مفاجئة خلال الساعات المقبلة بعد استقرار الأجواء في أول أيام رمضان، لكن حالة الجو في ثالث أيام رمضان ليست مثل أول يوم.

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم، الاثنين 3-3-2025، ثالث أيام شهر رمضان الكريم على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، كما حذرت من تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

طقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين ثالث أيام شهر رمضان على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 24. العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 23. 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 23. كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 22. دمياط الصغرى 13 والعظمى 20. بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22. الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24. السويس الصغرى 11 والعظمى 23. العريش الصغرى 08 والعظمى 22. رفح الصغرى 08 والعظمى 21. رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 22. طابا الصغرى 10 والعظمى 21. شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25. الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23. العلمين الصغرى 11 والعظمى 22. مطروح الصغرى 11 والعظمى 19. السلوم الصغرى 10 والعظمى 20. سيوة الصغرى 08 والعظمى 23. الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24. مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 25. الفيوم الصغرى 10 والعظمى 24. بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 24. المنيا الصغرى 11 والعظمى 25. أسيوط الصغرى 11 والعظمى 25. سوهاج الصغرى 12 والعظمى 27. قنا الصغرى 13 والعظمى 27. الأقصر الصغرى 13 والعظمى 29. أسوان الصغرى 14 والعظمى 30. الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27.

سقوط الأمطار في رمضان

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد فرصا للأمطار الخفيفة والمتوسطة يوم الثلاثاء مع منتصف الأسبوع، تكون على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

واعتبارا من يوم الأربعاء، تشتد فرص الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

وكذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 مارس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مجددًا بمعدل يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية في مختلف المحافظات، مع استمرار فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق الشمالية.