طقس الإثنين .. هذه المحافظة تسجل أعلى درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس الإثنين ليكون مائل للحرارة نهارا على كافة الأنحاء بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل أسوان أعلى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، في حين تشهد عدة مناطق أخرى طقسًا مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

سماء صافية وارتفاع طفيف في الحرارة

بحسب بيانات الأرصاد، يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فيما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل، وتكون شديدة البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات:

القاهرة: 24° / 13°

الإسكندرية: 23° / 13°

شرم الشيخ: 25° / 15°

الغردقة: 24° / 13°

أسوان: 30° / 14°

الأقصر: 29° / 13°

المنيا: 25° / 11°



تغيرات جوية متوقعة منتصف الأسبوع

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء، وقد تمتد إلى بعض المناطق الجنوبية بشكل خفيف.

كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء مما قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 مارس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مجددًا بمعدل يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية في مختلف المحافظات، مع استمرار فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق الشمالية.

