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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركي

النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجهود الحكومة في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، الذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهريب جمركي، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على رأس هذه الجهود الحكومية يأتي فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستودة من الخارج ، لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، مؤكدا أن ذلك سيعطي مردودا جيدا على صناعة الموبايل، خاصة مع افتتاح شركات عالمية للهواتف المحمولة لمصانع تابعة لها في مصر ، مما سيساعد في ازدهار صناعة التليفون المحمول وتصديره إلى الخارج.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كل ذلك سيكون له مرودود على الاقتصاد المصري ، لأنه حينما يبدأ عمل مصانع الهواتف المحمولة تعمل بكل طاقتها ، وتقوم بتشغيل العمالة المصرية ، وستحصل مصر ضرائب على الإنتاج ، وكلها موارد إضافية لمصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى خلال الأسبوع الأول من مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.

إلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

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