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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي ربيع يكشف عن موعد عرض فيلم الصفا الثانوية بنات

فيلم الصفا الثانوية بنات
فيلم الصفا الثانوية بنات
يارا أمين

نشر الفنان علي ربيع، صورة من فيلم الصفا الثانوية بنات، وكشف عن موعد عرضه.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “فيلم الصفا الثانوية بنات، فيلم عيد الفطر ٢٠٢٥، في كل السينمات”.

آخر أعمال علي ربيع 

وكان آخر أعمال علي ربيع، في مجال الدراما التليفزيونية هو  مسلسل “نصي الثاني” الذي تكون من 10 حلقات وعرض على منصة “شاهد” خلال الفترة المقبلة.

أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي رومانسي عن شاب اسمه "أحمد - علي ربيع" يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، والمسلسل من تأليف إياد صالح ويقوم بإنتاجه المنتج أحمد الجنايني، ويخرجه المخرج الشاب عمرو صلاح.

عيد الفطر علي ربيع إنستجرام فيلم الصفا الثانوية بنات مسلسل “نصي الثاني”

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