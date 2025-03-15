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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 15-3-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 15 - 3 - 2025 العديد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

 

إيفرتون X وست هام – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 2

إيبسويتش تاون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2  

مانشستر سيتي X برايتون – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 1

ساوثهامتون X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1  

بورنموث X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا -beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء - beIN Sports HD 3  

فياريال X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء-beIN Sports HD 1

جيرونا X فالنسيا – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا X بارما – الساعة 4 عصرا -AD Sports 1 HD    

أودينيزي X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا - AD Sports 1 HD      

ميلان X كومو – الساعة 7 مساء -AD Sports 1 HD      

تورينو X إمبولي – الساعة 9:45 مساء - AD Sports 1 HD    

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا - beIN Sports HD 8  

أوجسبورج X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا  - beIN Sports HD 9

ماينز 05 X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا -beIN Sports HD 6

يونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا - beIN Sports HD 5

لايبزيج X بوروسيا دورتموند  – الساعة 7:30 - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت X ليل – الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 4

أنجيه X موناكو – الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 9

لانس X رين – الساعة 10 مساء ع- beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق X الفيحاء – الساعة 9 مساء - SSC3 HD  

التعاون X الهلال – الساعة 9 مساء - SSC1 HD

الأخدود X الأهلي – الساعة 9 مساء -SSC2 HD

الدوري المصري الدوري السعودي الدوري الاسباني الدوري الانجليزي

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