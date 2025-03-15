أبرز مباريات اليوم السبت 15-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 15 - 3 - 2025 العديد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X وست هام – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 2
إيبسويتش تاون X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
مانشستر سيتي X برايتون – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 1
ساوثهامتون X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
بورنموث X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
بلد الوليد X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا -beIN Sports HD 3
ريال مايوركا X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء - beIN Sports HD 3
فياريال X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء-beIN Sports HD 1
جيرونا X فالنسيا – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
مونزا X بارما – الساعة 4 عصرا -AD Sports 1 HD
أودينيزي X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا - AD Sports 1 HD
ميلان X كومو – الساعة 7 مساء -AD Sports 1 HD
تورينو X إمبولي – الساعة 9:45 مساء - AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا - beIN Sports HD 8
أوجسبورج X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا - beIN Sports HD 9
ماينز 05 X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا -beIN Sports HD 6
يونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا - beIN Sports HD 5
لايبزيج X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 - beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نانت X ليل – الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 4
أنجيه X موناكو – الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 9
لانس X رين – الساعة 10 مساء ع- beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق X الفيحاء – الساعة 9 مساء - SSC3 HD
التعاون X الهلال – الساعة 9 مساء - SSC1 HD
الأخدود X الأهلي – الساعة 9 مساء -SSC2 HD