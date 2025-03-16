قائمة باريس سان جيرمان استعدادًا لكلاسيكو فرنسا أمام مارسيليا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة أولمبيك مارسيليا، المقرر إقامتها اليوم الأحد، في إطار الجولة 26 بالدوري الفرنسي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، بيرالدو، زاير إيمري، سافونوف، مباي، باتشو، موكيه، جواو نيفيز.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مارسيليا الوصيف.