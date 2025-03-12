صلاح يبكي في وداع دوري الأبطال بالهزيمة من باريس سان جيرمان

دخل محمد صلاح نجم ليفربول في نوبة بكاء شديدة؛ متأثرا بشدة بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وسلطت شبكة "تي إن تي سبورتس"، الضوء، على تحية صلاح لجماهير الليفر في أنفيلد، والدموع تنهمر من عينيه.

ليفربول يودع دوري الأبطال

وودع ليفربول دوري الأبطال من دور ال16 بعدما تبادل الفوز ذهابا وإيابا مع :بي إس جي: بنتيجة واحدة بهدف دون رد.

وامتد لقاء الإياب في أنفيلد لشوطين إضافيين، قبل أن ينتزع بي إس جي بطاقة التأهل بالفوز 4-1 بركلات الترجيح.

وسجل محمد صلاح ركلة الترجيح الوحيدة لليفربول، بينما أضاع زميلاه داروين نونيز وكورتيس جونز الركلتين الثانية والثالثة.

وأنهى محمد صلاح مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بتسجيله 3 أهداف فقط.

وينتهي تعاقد النجم المصري مع الريدز في 30 يونيو 2025، وسط غموض شديد حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.