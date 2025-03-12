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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة اعتراض كولر .. أول رد رسمي من الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك في القمة 130

انسحاب الأهلي أمام الزمالك
انسحاب الأهلي أمام الزمالك

ألقى محمد ثابت، المتحدث الرسمي لشؤون كرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء على كواليس اتخاذ قرار عدم لعب مباراة القمة في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

الخطيب قام بإبعاد الفريق عما يحدث

وقال محمد ثابت في تصريحات تليفزيونية: أتوجه بالشكر لجماهير الأهلي ولهم منا كل الثناء والتقدير لأنها كانت داعمة لقرارات مجلس الإدارة بشأن مباراة القمة.

وتابع تصريحاته قائلاً: للمرة الأولى نشاهد قرارا مهما وصريحا سيكون له تبعات على كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة، والجميع يدرك أن هناك أزمات عديدة تعيشها الكرة المصرية.

وأضاف: منذ اللحظات الأولى محمود الخطيب قام بإبعاد الفريق عما يحدث، وأكد أن مجلس الإدارة سيجتمع ويتخذ القرار المناسب للأهلي ولجماهيره بما يحفظ حقوقه.

وأردف: كنا على أتم جاهزية لخوض مباراة القمة ضد الزمالك وحتى اللحظة الأخيرة، وقمنا بالعمل على هذا الأساس، لنفاجأ بعدها بأن الحكام المتواجدين هم الحكام المصريون، وبالتالي تم تنفيذ قرار مجلس الإدارة بأننا لن نخوض المباراة.

وأكمل: كولر نفذ قرارات مجلس الإدارة بحذافيرها وعليه تم إخطاره رفقة الجهاز الفني والإداري أننا لن نشارك في المباراة.

وأنهى حديثه قائلا: آخر ما أخطر به فريق كرة القدم هو العودة لفندق الإقامة لحين صدور تعليمات جديدة.

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة ضد نادي الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج اعتراضا على أن المباراة مقامة بطاقم تحكيم مصري.

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