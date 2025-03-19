حسام حسن: جميع المنتمين للمنتخب يبذلون قصارى جهدهم لعودة اسم مصر عاليا

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن تصريحات كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن المنتخب المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أمير هشام: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

قال : "جميع المنتمين لمنتخب مصر يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق آمال وطموحات الجميع، لعودة اسم منتخب مصر للصدارة من جديد، والتأهل للمونديال، البطولة الأقوى والأهم لجميع اللاعبين".

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء ، استعدادا لمباراة إثيوبيا المقررة يوم الجمعة المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون، على الترتيب ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.