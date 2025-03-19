قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مباراة الجونة.. بيسيرو للاعبين: الفرصة لا تأتي مرتين وعليكم الاستغلال
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية ناميبيا بذكرى يوم الاستقلال
الاحتلال الإسرائيلي يخطط لعملية برية واسعة في غزة
هآرتس: نتنياهو «كذاب».. وقرر التضحية بالأسرى مقابل تمرير الميزانية
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات يخليج السويس
الولايات المتحدة تعرض مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن ممولي الحوثي
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية
حسام حسن: جميع المنتمين للمنتخب يبذلون قصارى جهدهم لعودة اسم مصر عاليا
بعد إشادة الرئيس ببرنامج قطايف للفنان سامح حسين.. خبير يكشف تأثير الدراما على المجتمع
صحة رقمية لمستقبل أفضل.. الهيئة العامة للرعاية الصحية تحتفل بيوم الطبيب المصري 2025
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية
أستاذ علوم سياسية: نتنياهو لديه مخطط لاستكمال حرب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: جميع المنتمين للمنتخب يبذلون قصارى جهدهم لعودة اسم مصر عاليا

حسام حسن :جميع المنتمين لمنتخب مصر يبذلون قصارى جهدهم لعودة اسم منتخب مصر
حسام حسن :جميع المنتمين لمنتخب مصر يبذلون قصارى جهدهم لعودة اسم منتخب مصر
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام ، عن تصريحات كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن المنتخب المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب أمير هشام: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر 
قال : "جميع المنتمين لمنتخب مصر يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق آمال وطموحات الجميع، لعودة اسم منتخب مصر للصدارة من جديد، والتأهل للمونديال، البطولة الأقوى والأهم لجميع اللاعبين".

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء ، استعدادا لمباراة إثيوبيا المقررة يوم الجمعة المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام إثيوبيا وسيراليون، على الترتيب ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الاعلامي أمير هشام كابتن حسام حسن لمنتخب مصر المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر للصدارة بعثة منتخب مصر إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بمناسبة عيد الأم |قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس يطبق اليوم وغدا

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

ئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض

بدء صرف معاشات شهر أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر

وزير التربية والتعليم

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. ماذا قررت التعليم؟

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتعامل مع أي تهديدات وكافة التحديات

أرشيفية

الحكم على التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.. اليوم

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن .. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

قطارات السكة الحديد

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء

خطة لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات 700 مليون دولار.. ونواب: إضافة للاقتصاد.. ويساهم في تشغيل عدد كبير من العمالة الفنيين المتخصصين

مجلس النواب

بدء اجتماع محلية النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

بالصور

الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في مبادرة الرواد الرقميون

صورة من اجتماع الرئيس
صورة من اجتماع الرئيس
صورة من اجتماع الرئيس

طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شرائه

طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه
طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه
طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في بلبيس

مواد غذائية
مواد غذائية
مواد غذائية

هشة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة

هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة
هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة
هشة ولذيذة ..طريقة عمل كفته الأرز بطريقة سهلة

فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد