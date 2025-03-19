بتزيد فى رمضان .. علامات غير متوقعة تكشف الأنيميا | وهؤلاء الأكثر عرضة للخطر

يجب على الأشخاص الأنتباه لمؤشرات الأنيميا ونقص الحديد فى اجسامهم خاصة خلال شهر رمضان بسبب تناول الأطعمة الشهية دون النظر لقيمتها الغذائية.

أعراض أنيميا نقص الحديد



ووفقا لموقع “مايو كلينك” يمكن أن تكون أعراض الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد فى بداية الإصابة خفيفة جدا لدرجة عدم ملاحظته، ولكن كلما قل مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد مؤشرات المرض والأعراض.

قد تشمل مؤشرات أعراض فقر الدم أو الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد ما يلي:

الإرهاق الشديد

الضعف

شحوب الجلد

ألم الصدر، أو تسارُع ضربات القلب، أو ضيق النفَس

الصداع، أو الدوار، أو الدوخة

برودة اليدين والقدمين

التهاب أو ألم في اللسان

هشاشة الأظافر

اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا

ضعف الشهية، وخصوصًا في الرضع والأطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

الأكثر عرضة لنقص الحديد



ربما تكون هذه المجموعات من الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

النساء

نظرًا لأن النساء يفقدن الدم في أثناء الحيض، فإنهن يكن بصفة عامة أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.



الرضع والأطفال

يتعرض الرضع، وخاصة أولئك الذين عانوا من انخفاض الوزن عند الولادة أو المولودين قبل الأوان والذين لا يحصلون على كمية كافية من الحديد من لبن الأم أو الحليب الصناعي، لخطر نقص الحديد ويحتاج الأطفال إلى كمية إضافية من الحديد أثناء طفرات النمو وإذا لم يتناول طفلك نظامًا غذائيًا صحيًا ومتنوعًا، فقد يكون عرضة للإصابة بفقر الدم.



النباتيون

يكون الأشخاص الذين لا يتناولون اللحم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد إذا لم يتناولوا الأطعمة الأخرى الغنية بالحديد.



المتبرعون بالدم بشكل متكرر

قد تزداد احتمالية الإصابة بخطر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الأشخاص الذين يتبرعون بالدم بشكل دوري نظرًا لأن التبرع بالدم يمكن أن يستنزف مخزونات الحديد.

يشكل انخفاض الهيموجلوبين المرتبط بالتبرع بالدم مشكلة مؤقتة يمكن علاجها عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد وإذا تم إبلاغك بأنك لا تستطيع التبرع بالدم بسبب انخفاض الهيموجلوبين، فاسأل طبيبك عما إذا كان ينبغي أن تشعر بالقلق أم لا.