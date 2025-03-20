رحمة أحمد: دور مربوحة كان وش السعد عليا.. فيديو

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن بداية دخولها عالم الفن، قائلة “انا في البداية لما كنت داخلة كلية العلوم عشان أدرس فيها الكلية عملت حفلة استقبال للطلبة الجدد ومن ضمن الحفلة كان في عرض مسرح ممتع جدا وفي نهاية العرض قالوا اللى حابب يشترك معانا يتفضل ومن بعدها اشتركت معاهم”.

وأضافت “أحمد” خلال لقائها في بودكاست “بداية” المذاع على قناة “الحياة” الفضائية، أن عند اشتراكها في المسرح الجامعى في بدايتها كان من باب الفضول ليس أكثر ولكن بعد ذلك أحبت مجال الفن والتمثيل.

وعلقت رحمة أحمد علي دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي: “دور مربوحة كان وش السعد عليا .. وبحب الشخصية دي جدا عشان الشخصية دي كانت بالنسبالي تحدي بسبب أن ظهوري في الدور كان بعد ولادتي مباشرة وكنت باخد ابني معايا التصوير”.