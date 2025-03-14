رحمة أحمد تكشف عن تفاصيل طلاقها وشخصية مربوحة |شاهد

وقعت الفنانة رحمة أحمد ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

رامز إيلون مصر



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.



وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.

حلت الفنانة رحمة أحمد، مساء اليوم الجمعة 14 مارس، ضيفة على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر، ويُعرض طوال شهر رمضان 2025.

سخرية رامز جلال من رحمة أحمد



كالعادة، استقبل رامز جلال ضيفته بوصلة من التعليقات الساخرة، حيث قال مع بداية الحلقة: "هنزل لرحمة وأخلي وشها زي الفحمة، فنانة ضلت طريق النجومية"، في إشارة إلى أسلوبه المعتاد في المزاح مع ضيوفه.

مغامرة مليئة بالمفاجآت



شهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة والمفاجآت التي تعرضت لها رحمة أحمد، حيث وُضعت في مواقف صعبة وسط أجواء من الرعب والكوميديا، ما أثار تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجاح مستمر لرامز جلال في رمضان



يواصل رامز جلال تقديم برامجه السنوية التي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال الشهر الكريم، ويُعد "رامز إيلون مصر" أحدث إصداراته التي تجمع بين المقالب والإثارة، مستضيفًا عددًا من النجوم في مواقف غير متوقعة.

استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ 14 من برنامجه "رامز إيلون مصر"، الفنانة رحمة أحمد، حيث بدأ الحلقة بأسلوبه الكوميدي الساخر الذي يعتمد على التهكم والمبالغة في وصف ضيوفه.

رامز جلال يسخر من مسيرة رحمة أحمد

استهل رامز جلال الحلقة بتعليقات ساخرة على مشوار رحمة أحمد الفني، قائلًا: "النهاردة حلقة اليوتيرن، معانا فنانة ضلت طريق النجومية، ضحية المطبلاتية والمنافقين واللجان الإلكترونية.. اتضحك عليها وخدت الطريق الغلط، وبدل ما تبقى نجمة صف أول شالت زلط".

انتقادات لنجاحها المفاجئ

واصل رامز سخريته من رحمة أحمد، مشيرًا إلى سرعة صعودها ثم تراجعها، حيث قال: "ضغطوا عليها وفهموها أنها كوميديانة، لفّوها بخراطيم الإضاءة وحوّلوها لولية، وبعدها انهالت البوستات والتكريمات وقالولها كدة انتي وصلتي للعالمية، وفجأة اتسحبت من تحتها السجادة".

نصيحة رامز جلال للفنانين الجدد

اختتم رامز مقدمته الساخرة بتوجيه نصيحة للفنانين الصاعدين، قائلًا: "لكل فنان جديد بيسعى للنجاح، اشتغل واعمل اللي عليك، ومتصدقش أي بوستات مدح مزيف علشان دي آخرها بتبقى شاي وكيك".

شهدت حلقة الفنانة رحمة أحمد في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، العديد من المواقف الطريفة والتعليقات الساخرة بين الضيفة ومقدم البرنامج رامز جلال.

سؤال الأشجار ورد غير متوقع من رامز

خلال الحلقة، طرح رامز جلال سؤالًا على رحمة أحمد قائلًا: "لماذا يزرعون الأشجار بعيدًا عن بعضها؟"، لتجيب رحمة بثقة: "عشان لما تحصل حريقة متنتشرش بسرعة".

إلا أن رامز فاجأها برد غير متوقع قائلًا: "إجابة خاطئة.. كي لا يتشاجروا"، مما أثار استغرابها وضحكها لتعلق: "يابن الظريفة كي لا يتشاجروا!".

رحمة أحمد ترد بطريقتها على سؤال البصل

واصل رامز أسئلته الغريبة، فسأل: "ما هو الشيء الذي نبكي عند ذبحه؟"، فردت رحمة مازحة: "أنت إن شاء الله"، ليرد رامز ضاحكًا: "الإجابة الصحيحة هي البصل"، لترد رحمة بتعليق طريف آخر قائلة: "البصل.. ماشي يابن الظريفة".

أجابت الفنانة رحمة أحمد خلال استضافتها في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، عن سؤال رامز جلال حول شخصية "مربوحة" التي قدمتها في مسلسل "الكبير أوي".

رحمة أحمد ترد على سؤال رامز جلال

سأل رامز جلال ضيفته: "إنت صحيح أخدتي كاراكتر 'مربوحة' من جدتك؟"، فردت رحمة قائلة: "حاجات منها، العفوية بتاعت مربوحة آه".

تعليق ساخر من رامز ورد فعل رحمة أحمد

واصل رامز سؤاله بطريقة ساخرة: "يعني جدتك كانت بتلبس خراطيم نور وليدات وكده؟"، لترد رحمة ضاحكة: "لا لا مش للدرجادي، دي حاجات كتبها أحمد الجندي وأحمد مكي، جدتي ربنا يرحمها دي ست الكل".

حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، حيث فاجأها رامز جلال بأسئلة جريئة حول حياتها الشخصية، خاصة عن طلاقها.

رحمة أحمد تؤكد طلاقها

بدأ رامز جلال بسؤال مباشر لرحمة أحمد قائلًا: "إنتي اتطلقتي؟"، لترد قائلة: "آه، اتطلقت"، مؤكدة انتهاء زواجها.

سؤال عن الثلاجة يثير الضحك



لم يتوقف رامز عند هذا الحد، بل طرح عليها سؤالًا ساخرًا: "مين اللي خد التلاجة، إنتي ولا هو؟"، لتجيبه رحمة ضاحكة: "أنا، عشان هو عايش بره أصلا مش عايش هنا".

هل تفكر في الزواج مرة أخرى؟



اختتم رامز الحديث بسؤال آخر: "ممكن تتجوزي تاني؟"، فردت رحمة بحسم: "لا طبعًا.. مفيش حاجة أتجوز بيها".

طرح الفنان رامز جلال سؤالًا محرجًا على الفنانة رحمة أحمد حول عدم مشاركتها في مسلسل أحمد مكي الجديد. وذلك خلال استضافتها في برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر.

رحمة أحمد: "يمكن زهق مني"

سأل رامز جلال ضيفته: "أحمد مكي ليه مخدكيش معاه في مسلسله الجديد؟"، لترد رحمة أحمد بعفوية قائلة: "مش عارفة.. يمكن زهق مني"، وسط أجواء من المزاح والضحك.