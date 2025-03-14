رامز جلال يسخر من رحمة أحمد: ضحية المطبلاتية واللجان الإلكترونية

استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الـ 14 من برنامجه "رامز إيلون مصر"، الفنانة رحمة أحمد، حيث بدأ الحلقة بأسلوبه الكوميدي الساخر الذي يعتمد على التهكم والمبالغة في وصف ضيوفه.

رامز جلال يسخر من مسيرة رحمة أحمد

استهل رامز جلال الحلقة بتعليقات ساخرة على مشوار رحمة أحمد الفني، قائلًا: "النهاردة حلقة اليوتيرن، معانا فنانة ضلت طريق النجومية، ضحية المطبلاتية والمنافقين واللجان الإلكترونية.. اتضحك عليها وخدت الطريق الغلط، وبدل ما تبقى نجمة صف أول شالت زلط".

انتقادات لنجاحها المفاجئ

واصل رامز سخريته من رحمة أحمد، مشيرًا إلى سرعة صعودها ثم تراجعها، حيث قال: "ضغطوا عليها وفهموها أنها كوميديانة، لفّوها بخراطيم الإضاءة وحوّلوها لولية، وبعدها انهالت البوستات والتكريمات وقالولها كدة انتي وصلتي للعالمية، وفجأة اتسحب من تحتها السجادة".

نصيحة رامز جلال للفنانين الجدد

اختتم رامز مقدمته الساخرة بتوجيه نصيحة للفنانين الصاعدين، قائلًا: "لكل فنان جديد بيسعى للنجاح، اشتغل واعمل اللي عليك، ومتصدقش أي بوستات مدح مزيف علشان دي آخرها بتبقى شاي وكيك".