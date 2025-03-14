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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هخلي وشها زي الفحمة.. رامز جلال يستقبل رحمة أحمد

رامز جلال
رامز جلال
يوسف أيمن

حلت الفنانة رحمة أحمد، مساء اليوم الجمعة 14 مارس، ضيفة على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر، ويُعرض طوال شهر رمضان 2025.

سخرية رامز جلال من رحمة أحمد
كالعادة، استقبل رامز جلال ضيفته بوصلة من التعليقات الساخرة، حيث قال مع بداية الحلقة: "هنزل لرحمة وأخلي وشها زي الفحمة، فنانة ضلت طريق النجومية"، في إشارة إلى أسلوبه المعتاد في المزاح مع ضيوفه.

مغامرة مليئة بالمفاجآت
شهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة والمفاجآت التي تعرضت لها رحمة أحمد، حيث وُضعت في مواقف صعبة وسط أجواء من الرعب والكوميديا، ما أثار تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجاح مستمر لرامز جلال في رمضان
يواصل رامز جلال تقديم برامجه السنوية التي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال الشهر الكريم، ويُعد "رامز إيلون مصر" أحدث إصداراته التي تجمع بين المقالب والإثارة، مستضيفًا عددًا من النجوم في مواقف غير متوقعة.

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