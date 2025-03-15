أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

اعلنت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ “ مربوحة ” عن طلاقها لأول مرة ، وذلك اثناء حلوها ضيفة علي برنامج “ رامز ايلون مصر ” ، والذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال وينتمي الي نوعية برامج المقالب .

وردت رحمة أحمد علي سؤال رامز جلال حول حقيقة انفصالها ، حيث أكدت الأمر ، واصفه طيلقها بالشخص المحترم ، وكشفت انه يعيش خارج مصر حاليا ، وانها فقدت وزنها بعد ان مرت بمرحلة أكتئاب بعد الطلاق واستكملت قائلة : كنت بحبه أوي " .

من هو طليق رحمة أحمد ؟

طليق رحمة أحمد هو مهندس الديكور والمؤلف أحمد منصور ، وقد ظهر فقط من خلال مداخله هاتفية بعد نجاح مسلسل الكبير واثني علي موهبتها ودعمها .

آخر أعمال رحمة أحمد :



وكان آخر أعمال رحمة أحمد فرج هو مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.



