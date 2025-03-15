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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش لازم أعيش ..أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع رحمة أحمد

رامز جلال و رحمه
رامز جلال و رحمه
ميرنا محمود

علق الفنان رامز جلال علي حلقته مع الفنانة رحمة أحمد في رامز أيلون مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب رامز جلال : أول ما شوفت رحمة بالريش قولت مش لازم أعيش.

رحمة أحمد في رامز أيلون مصر

وقعت الفنانة رحمة أحمد ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

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رامز إيلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.


وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.



حلت الفنانة رحمة أحمد، مساء اليوم الجمعة 14 مارس، ضيفة على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر، ويُعرض طوال شهر رمضان 2025.

سخرية رامز جلال من رحمة أحمد
 

كالعادة، استقبل رامز جلال ضيفته بوصلة من التعليقات الساخرة، حيث قال مع بداية الحلقة: "هنزل لرحمة وأخلي وشها زي الفحمة، فنانة ضلت طريق النجومية"، في إشارة إلى أسلوبه المعتاد في المزاح مع ضيوفه.

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