هاني العقبي: الأهلي يتعامل مع كأس العاصمة كفترة إعداد للاعبين

أكد هاني العقبي، لاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر يتعامل مع بطولة كأس عاصمة مصر كإعداد وتجهيز للاعبين، مشيرا إلى أن الهزيمة أمام إنبي ترجع لابتعاد اللاعبين عن مستواهم المعهود.

قال هاني العقبي في مقابلة مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»: "العناصر الموجودة من لاعبي الأهلي في الملعب بعيدة عن مستواها المعهود، يحيي عطية الله لسه راجع من إصابة، وباقي اللاعبين بعيدين تمام عن مستواهم".

وأضاف العقبي: "فرق اللياقة البدنية كان عامل الحسم في المباراة لصالح إنبي، وحمزة الجمل تعامل مع المباراة بشكل جيد للغاية".

وعن تشكيل الأهلي أمام إنبي، قال: "هو ده الموجود، سامي قمصان لم يضع التشكيل من دماغه، كل لاعب شارك في مركزه باستثناء رأس الحربة".

وأردف العقبي: "الزمالك يعطي فرصة أكبر للناشئين للمشاركة في المباريات على عكس الحال في النادي الأهلي".

أكمل هاني العقبي:" الأهلي يتعامل مع كأس عاصمة مصر كتجهيز وإعداد للاعبين، من أجل التقييم حتى لا يتعرض أحد للظلم".

وأتم هاني العقبي: "هل يتحمل حمزة علاء مسئولية الهدف؟ صعب..في ظل قلة مشاركته في المباريات وافتقاره لحساسية المباريات، يواجه حظ عاثر لوجود الشناوي وشوبير أمامه في ترتيب حراسة الأهلي".

