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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلاق البوستر التشويقي لفيلم نجوم الساحل

نجوم الساحل
نجوم الساحل
شروق سلامة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “نجوم الساحل”، بطولة النجم أحمد داش، عن طرح البوستر التشويقي للعمل السينمائي المرتقب، وذلك استعدادًا لانطلاقه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025.

وشاركت الجهة المنتجة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة:
“جاهزين للصيف؟ الفيلم الكبير في العيد الصغير! استنوا نجوم الساحل فيلم عيد الفطر 2025 بجميع دور العرض المصرية.”

أبطال فيلم “نجوم الساحل”

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم:
    •    أحمد داش
    •    مايان السيد
    •    علي صبحي
    •    أحمد عبد الحميد
    •    علي السبع
    •    مالك عماد
    •    تميم حافظ
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الفيلم من تأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف، ومن إنتاج RAW Entertainment.

آخر أعمال أحمد داش

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد داش كان من خلال مسلسل “مسار إجباري”، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا.

دارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث عاش الشابان “علي” و**“حسين”** حياتين مختلفتين، ليكتشفا لاحقًا أنهما أخوان غير شقيقين. بعد وفاة والدهما، يجدان دليلًا جديدًا يقلب مسار جريمة قتل متهم فيها أستاذ جامعي، كان محكومًا عليه بالإعدام.

موعد عرض فيلم “نجوم الساحل”

من المقرر أن ينطلق الفيلم في جميع دور العرض المصرية خلال موسم عيد الفطر 2025، ليكون واحدًا من أبرز الأفلام المنتظرة في هذا الموسم السينمائي المميز

التريلر الرسمي لفيلم نجوم الساحل

التريلر نزل واللي جاي أكبر، الساحل هيشوف حفلة ماشافهاش قبل كده 🌊✨ استنوا نجوم الساحل فيلم عيد الفطر ٢٠٢٥ بجميع دور العرض المصرية وبجميع دور عرض الوطن العربي ١٠ أبريل #نجوم_الساحل Ahmed Dash - أحمد داش Mayan El Sayed Aly Sobhy Ahmed Abdelhamid Ali El Sabaa Malek Emad Tamima Hafez FLEX Mousa Essa Tarek Alarian Raouf El Sayed Film Square Productions The Roof Productions Kino Films Mercury Visual Solutions Lzrd Dovies Studios BigBang Studios Empire Movies Sizzle company

Posted by RAW Entertainment on Tuesday, March 25, 2025
نجوم الساحل أحمد داش عصام عمر

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