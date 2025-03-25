إطلاق البوستر التشويقي لفيلم نجوم الساحل

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “نجوم الساحل”، بطولة النجم أحمد داش، عن طرح البوستر التشويقي للعمل السينمائي المرتقب، وذلك استعدادًا لانطلاقه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025.

وشاركت الجهة المنتجة البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة:

“جاهزين للصيف؟ الفيلم الكبير في العيد الصغير! استنوا نجوم الساحل فيلم عيد الفطر 2025 بجميع دور العرض المصرية.”

أبطال فيلم “نجوم الساحل”

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم:

• أحمد داش

• مايان السيد

• علي صبحي

• أحمد عبد الحميد

• علي السبع

• مالك عماد

• تميم حافظ

• مغني الراب فليكس في أولى تجاربه السينمائية

الفيلم من تأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف، ومن إنتاج RAW Entertainment.

آخر أعمال أحمد داش

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد داش كان من خلال مسلسل “مسار إجباري”، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا.

دارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث عاش الشابان “علي” و**“حسين”** حياتين مختلفتين، ليكتشفا لاحقًا أنهما أخوان غير شقيقين. بعد وفاة والدهما، يجدان دليلًا جديدًا يقلب مسار جريمة قتل متهم فيها أستاذ جامعي، كان محكومًا عليه بالإعدام.

موعد عرض فيلم “نجوم الساحل”

من المقرر أن ينطلق الفيلم في جميع دور العرض المصرية خلال موسم عيد الفطر 2025، ليكون واحدًا من أبرز الأفلام المنتظرة في هذا الموسم السينمائي المميز