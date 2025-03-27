أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح يحتفلون بالعرض الخاص

احتفل اليوم أبطال فيلم فار بـ 7ترواح العرض الخاص للعمل الذي أقيم اليوم بأحد السينمات في أكتوبر.

وحرص على التواجد كل من الفنان سليمان عيد، وإدوارد وزوجته، والإعلامي أحمد يونس، والمخرج شادي علي.

فيلم فار بـ 7 ترواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

وينضم لبطولة الفيلم أيضًا فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة ، سليما عيد ، ويزو ،وآخرين.

وكان قد شارك الفنان محمد رضوان الجمهور بوستر منفرد من فيلم فار بسبع ترواح، والذي سوف يتم طرحة في عيد الفطر المبارك 2025.

وكتب الفنان محمد رضوان "فيلم فار بسبع ترواح كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة.