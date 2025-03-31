قصف أمريكي على العاصمة صنعاء.. وغارات جوية في الديلمي

‏شن الجيش الأمريكي 3 غارات جوية استهدفت مخابئ أسلحة الميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي باليمن.

وأشارت مصادر لفضائية العربية إلى أن الطائرات الأمريكية تحلق فرق العاصمة صنعاء، إلى جانب قصف عدد من الأهداف فيها.

وفجر اليوم الاثنين، شنت المقاتلات الأمريكية، غارات جوية على عدة مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في ثلاث محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، في إطار استمرار الضربات التي تستهدف القدرات العسكرية للجماعة.

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من تنفيذ الولايات المتحدة 17 غارة جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء ومحيطها، حيث تركزت الموجة الأولى على منطقة "جدر" شمال العاصمة بأربع غارات، فيما استهدفت الموجة الثانية بـ13 غارة مواقع ومعسكرات شمال شرقي صنعاء. وتشير هذه التطورات إلى استمرار التصعيد الأمريكي ضد الجماعة، في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.