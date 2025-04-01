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القومي للمرأة يختتم مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" لدعم وتمكين السيدات اقتصاديًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يختتم مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" لدعم وتمكين السيدات اقتصاديًا

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

اختتم  المجلس القومي للمرأة فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" التى أطلقها للعام الثالث على التوالى خلال شهر رمضان الكريم، في إطار جهوده المستمرة لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا.

وجاءت هذا العام بعنوان "مطبخ المصرية بإيد بناتها" وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان  وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف المصرية. 

وأكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس أن المبادرة نجحت هذا العام في إنتاج 188740 وجبة بمشاركة 10643 سيدة تم تدريبهن على اعداد الولائم  فى 889  قرية وحى بجميع المحافظات، مضيفة ان المجلس يسعى دائماً لتمكين المراة اقتصاديا من خلال توفير برامج تدريبية تساعدها على تحسين مستوى المعيشة. 

جدير بالذكر أن مطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبرى.

مطبخ المصرية المجلس القومي للمرأة مبادرة بداية حياة كريمة

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