وفد من كنيسة مار جرجس يهنئ رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد بعيد الفطر المبارك

استقبل السيد اللواء أ.ح مهندس / ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد وفد من كنيسة مار جرجس بالداخلة وعلى رأسهم القس مرقص شفيق والقس مكاريوس ماهر راعيا الكنيسة ، وذلك لتقديم التهنئة لرئيس المركز واهالى الداخلة بعيد الفطر المبارك .

ضم الوفد الدكتور بشرى عزيز والمهندس موريس وصفى ، وذلك بحضور الاستاذ حامد محمد عبدالله نائب أول رئيس المركز والاستاذ صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز والاستاذ يوسف محمد احمد مساعد رئيس المركز.



ونقل القس مرقص تهنئة جموع المواطنين المسيحيين لرئيس المركز ولجميع اهالى الداخلة ، معربا عن تمنياته بكل الخير والسلام والمحبة لجميع أهالي مركز الداخلة ودوام الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي بكافة ربوع بلادنا الغالية مصر .



وعبر السيد اللواء رئيس مركز الداخلة عن سعادته البالغة بهذه التهنئة والتي تؤكد علي سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه من المصريين ، وهذه الزيارة أبلغ تعبير علي المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد علي مر العصور .